Yerli ve milli aşı Turkovac, acil kullanım onayı aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Turkovac randevusu ne zaman verilecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşı randevusu alınabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" dedi.

Aşı randevuları bilindiği gibi MHRS ve ALO 182’den alınabiliyor. Şimdilik vatandaşlar Sinovac ve Biontech aşı randevusu alabiliyor.