  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak? Kim ne zaman Turkovac aşısı yaptırabilecek?
Sağlık

Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak? Kim ne zaman Turkovac aşısı yaptırabilecek?

Turkovac aşı randevusu al | Yerli ve milli aşı Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Turkovac aşısıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Turkovac ne zaman uygulanacak? Kim ne zaman Turkovac aşısı yaptırabilir?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 12:22:00 -
Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak? Kim ne zaman Turkovac aşısı yaptırabilecek?

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli aşının ne zaman uygulanacağı merak konusu. Peki, Turkovac acil kullanım onayı aydı mı?

Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak? Kim ne zaman Turkovac aşısı yaptırabilecek?

Geçtiğimiz haftalarda yerli ve milli aşı Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Merakla beklenen karar açıklandı ve aşıya acil kullanım onayı çıktı. Aşının seri üretimi ve kullanımına ilişkin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 14.00 sularında açıklama yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay