Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli aşının ne zaman uygulanacağı merak konusu. Peki, Turkovac acil kullanım onayı aydı mı?

Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak? Kim ne zaman Turkovac aşısı yaptırabilecek?

Geçtiğimiz haftalarda yerli ve milli aşı Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Merakla beklenen karar açıklandı ve aşıya acil kullanım onayı çıktı. Aşının seri üretimi ve kullanımına ilişkin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 14.00 sularında açıklama yapması bekleniyor.