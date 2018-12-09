THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA'nın Yeni Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i kutladı

09 Aralık 2018 Pazar 10:53
Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreterliğine getirilen Andreas Zagklis için bir tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, FIBA Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile FIBA Genel Sekreterliği görevine getirilen Sayın Andreas Zagklis'ı kutluyorum. Sayın Zagklis'e yeni görevinde başarılar diliyor ve çalışmalarının basketbol dünyasındaki iş birliklerini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann'ın vefatının kendilerini çok üzdüğünü hatırlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zamansız vefatı hepimizi derinden üzen Sayın Patrick Baumann ile kurduğumuz yakın ilişkileri Sayın Zagklis ile de kuracağımızı ve basketbolu dünya çapında daha da popüler bir spor haline getirme görevinde kendisine her türlü katkıyı sunacağımızı belirtmek isterim."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:53
  1. Andreas Zagklis
  2. Basketbol
  3. FIBA Genel Sekreterliği
  4. tebrik mesajı
  5. Türkiye Basketbol Federasyonu
  6. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, ikinci yarılarda kalesini koruyamıyor
    1. Galatasaray, ikinci yarılarda kalesini..
    2. Kuveyt Türk'ün milli yazılımı BOA, 20..
    3. Osmanlı mezarlığını gördükten sonra..
    4. "Türkiye'de 30 milyon kişi sorunlu..
    5. İşte TSK'nın teknolojik gücü!
    6. Trabzonspor yabancılarıyla zirve..
    7. Batı’ya uydukça ailemiz batıyor!
    8. MLS'de şampiyon Atlanta United
    9. Galatasaray'da tepki sürüyor! Dün de..
    10. Yalnızca bir ay kaldı... Emekliye..
    11. Mazlumların ahı Paris’i yakıyor
    12. "Türkiye'nin turist başına geliri..
    13. Türk teknolojisi ABD ve Avrupa'nın..
    14. Bedensel engelliler, 2020 Paralimpik..
    15. Türkiye dışarıda çok daha büyük
    16. ISF'ye Türkiye'den 14 asil üye
    17. Hürjet'te "kuvvetli" adımlar
    18. B segmentinin ilk hibrit otomobili..
    19. Konteynerler yerli X-ray cihazlarından..
    20. İstanbul'da 'Saadet Partisi'..
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!