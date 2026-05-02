Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu!
Görevden alınarak yerine kayyım atanan DEM Partili Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk görevine dönemiyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında, TGRT’deki programda Ahmet Türk’ün hukuki olarak göreve iadesinin mümkün olmadığına dikkat çeken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Ahmet Türk göreve dönemiyor” diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımında; “İçişleri Bakanlığı, kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görev süresini 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzattı” bilgisini aktardı.
PKK’NIN SİLAHLARI BIRAKMAMASI NEDEN OLDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında “İki Ahmet’in” görevlerine dönmesi gerektiğini belirtmişti. Sosyal medyada, süreç kapsamında verilen sözlerin aksine silahlarını bırakmayan PKK’nın bu tutumumun, Ahmet Türk’ün görevine dönmesini geciktirdiği yorumları yapılıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Terörsüz Türkiye Başarıya Ulaşacaktır