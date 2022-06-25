  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkmenistan'dan Afganistan'a 20 tonluk insani yardım
Dünya

Türkmenistan'dan Afganistan'a 20 tonluk insani yardım

​Türkmenistan'ın, Afgan depremzedeler için gönderdiği 20 tonluk insani yardım Kabil'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 13:57:00 -
Türkmenistan'dan Afganistan'a 20 tonluk insani yardım

Türkmenistan'ın, Host ve Paktika eyaletlerinde meydana gelen son depremden etkilenenlere yardım etmek için hazırladığı gıda, gıda dışı ve ilk yardım malzemelerden oluşan insani yardım uçağı bu sabah Kabil Uluslararası Havalimanına ulaştı.

Törende konuşan Enformasyon ve Halkla İlişkiler Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Mevlevi Muhammed Nesim Hakkani, Türkmenistan'ın yaptığı 20 tonluk insani yardımın, ülkesi için önemli olduğunu ve depremden etkilenenlere bölgelere şeffaf bir şekilde dağıtılacağını söyledi.

Türkmenistan'ın Kabil Büyükelçisi Hoca Övezov, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Övezov, bugünkü yardımlarının yanı sıra Afganistan'a yardımlarının süreceğini kaydetti. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23