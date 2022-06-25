Türkmenistan'dan Afganistan'a 20 tonluk insani yardım

Türkmenistan'ın, Host ve Paktika eyaletlerinde meydana gelen son depremden etkilenenlere yardım etmek için hazırladığı gıda, gıda dışı ve ilk yardım malzemelerden oluşan insani yardım uçağı bu sabah Kabil Uluslararası Havalimanına ulaştı.

Törende konuşan Enformasyon ve Halkla İlişkiler Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Mevlevi Muhammed Nesim Hakkani, Türkmenistan'ın yaptığı 20 tonluk insani yardımın, ülkesi için önemli olduğunu ve depremden etkilenenlere bölgelere şeffaf bir şekilde dağıtılacağını söyledi.

Türkmenistan'ın Kabil Büyükelçisi Hoca Övezov, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Övezov, bugünkü yardımlarının yanı sıra Afganistan'a yardımlarının süreceğini kaydetti. (İLKHA)