Türkmenistan’da otomobillerin tamamı neden beyaz renkli?

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gidenlerin en çok dikkatini çeken detaylardan biri sokaklardaki otomobillerin büyük çoğunluğunun beyaz ya da açık tonlarda olmasıdır. Bu durum tamamen tesadüf değildir.

" Beyaz Mermer Şehri" olarak bilinen Aşkabat'ta yalnızca mimari yapılar değil kentin genel düzeni ve trafik görünümü de aynı uyumlu estetik anlayışla şekillenip ilerliyor.

NEDEN BEYAZ RENK?

Bu başkent beyaz mermerle kaplı binalarıyla öne çıkan bir şehirdir. Şehirdeki resmi kamu binaları, geniş bulvar- caddeler ve mimari eserler uzun zamandır beyaz renk hakimiyeti ile tasarlanmaktadır.

Dolayısıyla şehirdeki otomobillerin de beyaz ya da açık renkli olması hedeflenen genel şehir görünümünün bir imaj parçası olarak kabul edilmektedir.

Sadece estetik kaygılarla açıklanamayan beyaz araç uygulaması, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un beyaz rengi şans ve saflık sembolü olarak görmesinden kaynaklanıyor.

Bu nedenle Başkentte özellikle koyu renkli araçlara pek sıcak bakılmadığı belirtiliyor. 2015 döneminde siyah, koyu mavi ve kırmızı araç ithalatı sınırlandırılmış, 2018 Döneminden itibaren de Başkentte siyah ve koyu renkli araçların trafiğe çıkması halinde trafikten men edileceğine dair raporlar yayınlanmıştı.

BEYAZ OLMAYAN ARAÇLARA GETİRİLEN YASAK

2018’de Aşkabat’ta siyah araçların toplatıldığı ve sahiplerinden araçlarını beyaz ya da gümüş renge boyatmalarının istendiği yönünde haberler çıktı. Bu durum, özellikle koyu renkli arabası olan sürücüler için ciddi bir masrafa dönüştü. Bazı kaynaklarda araç sahiplerinin para cezasıyla karşı karşıya kaldığı ya da araçlarını yeniden boyatmadan başkentte kullanamadığı aktarıldı.

Uygulamanın ülke genelinde resmi ve açık biçimde yayımlanmış bir 'bütün arabalar beyaz olmak zorunda' yasası olup olmadığı net değil. Ancak Aşkabat’ta beyaz, gümüş ve açık renkli araçların baskın hale geldiği açıkça görülüyor.