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Spor Benzerine az rastlanır hikaye! Spam sandığı mesaj onu kupaya taşıdı
Spor

Benzerine az rastlanır hikaye! Spam sandığı mesaj onu kupaya taşıdı

Yeniakit Publisher
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Benzerine az rastlanır hikaye! Spam sandığı mesaj onu kupaya taşıdı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle dikkatleri üzerine çeken Yeşil Burun Adaları'nda savunma oyuncusu Pico Lopes'in milli takıma uzanan hikayesi, aldığı sıra dışı davetle gündem oldu.

İrlanda'nın Shamrock Rovers takımında forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun milli takım kariyeri, Portekizce bilmediği içim spam olduğunu düşündüğü bir LinkedIn mesajıyla başladı.

Üniversitedeyken açtığı hesaba gelen ilk mesajı ciddiye almayan Lopes, 9 ay sonra aynı mesajın İngilizce gönderilmesiyle milli takıma davet edildiğini anladı. Daveti hemen kabul eden savunma oyuncusu, 2019 yılında Marsilya kentinde Togo ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.

Lopes'in İrlanda'da büyümesinin arkasında ise babasının tercihleri yatıyor. 16 yaşında Yeşil Burun Adaları'nda ayrılan baba Lopes, Portekiz'de kafelerde çalıştıktan sonra Hollanda, Belçika ve son olarak da İrlanda'ya yerleşti.

 

"Kamerun'u evimizde yenmemiz kırılma noktasıydı"

Shamrock Rovers ile profesyonel sözleşme imzalamadan önce de bankada çalışan deneyimli futbolcu, Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili, "İlk hedefimiz Afrika Uluslar Kupası'na gitmekti. 2021'de çeyrek finale çıkmamız bize güven verdi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubumuzu görünce 'Neden olmasın?' dedik. Kamerun'u evimizde yenmemiz kırılma noktasıydı. Son maçta Esvatini'yi taraftarımızın önünde yenmek zorundaydık, unutulmaz bir gündü. Tarih yazmıştık. Maçtan hemen sonra uçağa yetişmem gerekiyordu çünkü oğlum Diego dört gün sonra doğdu. Dünya Kupası bileti, oğlumun doğumu, Shamrock Rovers ile lig ve kupa şampiyonluğu. Hayatımın en unutulmaz ayıydı." ifadelerini kullandı.

 

Lopes; İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'ndaki hedefleriyle ilgili ise, "Gruptan çıkmaya çalışmak. Çok zor bir grup ama inanmak zorundasınız. En iyi üçüncülük bile yetebilir. Futbol her zaman tahminlere saygı duymaz; sürprizler vardır. Bu, rüyaların gerçeğe dönüştüğü an. Çocukken herkes Dünya Kupası hayali kurar ama çok azı bu şansı yakalar. Her anın tadını çıkarmaya çalışacağım." diye konuştu.

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