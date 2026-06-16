  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taner de Murat gibi ihya olmuş! Ekrem’e dokunan yaşamış! Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi! Demirtaş’tan küçük ‘Selahattin Demirtaş'a mektup: Özgür günlerde görüşürüz! Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin! AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı! İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak! ABD ve Kanada resmen kriz çıkarttı! Dünya Kupası’na "vize" gölgesi Macron Trump’a efelendi: Buna o karar veremez! Ben burada olduğum sürece öyle bir şey olmayacak ABD ve İran mutabakatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür CHP’li İzmir’de işçiler ayaklandı! Sosyal haklarımızı gasp ettirmeyiz!
Dünya Netanyahu’dan Trump’a Açık Meydan Okuma!
Dünya

Netanyahu’dan Trump’a Açık Meydan Okuma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Netanyahu’dan Trump’a Açık Meydan Okuma!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgesel barış girişimlerine karşı aldığı tutum, Washington-Tel Aviv ilişkilerinde dikkat çeken bir gerilime yol açtı. Özellikle İran, Lübnan ve Gazze konularında iki ülke arasında görüş ayrılıklarının derinleştiği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgesel barış girişimlerine karşı aldığı tutum, Washington-Tel Aviv ilişkilerinde dikkat çeken bir gerilime yol açtı. Özellikle İran, Lübnan ve Gazze konularında iki ülke arasında görüş ayrılıklarının derinleştiği belirtiliyor.

Netanyahu: Anlaşmalar Bizi Bağlamaz

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, Trump ile yaptığı görüşmede ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın İsrail açısından bağlayıcı olmadığını ifade etti. İsrail yönetimi, Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğini ve Hizbullah’a karşı operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, “Trump’ın anlaşması bizi bağlamaz” diyerek Washington’a açık mesaj verdi.

 

Trump’tan Sert Tepki

Trump ise son dönemde Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini artırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İsrail Başbakanı’nı “yakında yalnız kalabileceği” konusunda uyardı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington ile Tel Aviv’in çıkarlarının her zaman örtüşmediğini belirterek, ABD’nin önceliğinin kendi ulusal çıkarları olduğunu vurguladı.

 

Gazze ve Bölge Politikalarında Ayrışma

İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını sürdürmesi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına devam etmesi, Washington’da rahatsızlık oluşturuyor. Trump yönetiminin bölgede diplomatik çözüm arayışında olduğu, Netanyahu hükümetinin ise daha sert bir politika izlediği değerlendiriliyor.

 

İsrail’e Yönelik Eleştiriler Artıyor

İsrailli gazeteci Gideon Levy, mevcut süreçte en büyük kaybedenin İsrail olduğunu savunarak, Trump çevresinde İsrail’e yönelik eleştirel yaklaşımın güçlendiğini söyledi.

 

Suikast Girişimleri Yeniden Tartışılıyor

Trump’ın seçim süreci ve sonrasında birden fazla suikast girişiminin hedefi olması, yaşanan siyasi gerilimlerle birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak söz konusu saldırıların arkasındaki güçlere ilişkin resmi makamlar tarafından herhangi bir net açıklama yapılmış değil.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23