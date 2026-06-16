Netanyahu’dan Trump’a Açık Meydan Okuma!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgesel barış girişimlerine karşı aldığı tutum, Washington-Tel Aviv ilişkilerinde dikkat çeken bir gerilime yol açtı. Özellikle İran, Lübnan ve Gazze konularında iki ülke arasında görüş ayrılıklarının derinleştiği belirtiliyor.

Netanyahu: Anlaşmalar Bizi Bağlamaz

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, Trump ile yaptığı görüşmede ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın İsrail açısından bağlayıcı olmadığını ifade etti. İsrail yönetimi, Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğini ve Hizbullah’a karşı operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, “Trump’ın anlaşması bizi bağlamaz” diyerek Washington’a açık mesaj verdi.

Trump’tan Sert Tepki

Trump ise son dönemde Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini artırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İsrail Başbakanı’nı “yakında yalnız kalabileceği” konusunda uyardı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington ile Tel Aviv’in çıkarlarının her zaman örtüşmediğini belirterek, ABD’nin önceliğinin kendi ulusal çıkarları olduğunu vurguladı.

Gazze ve Bölge Politikalarında Ayrışma

İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını sürdürmesi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına devam etmesi, Washington’da rahatsızlık oluşturuyor. Trump yönetiminin bölgede diplomatik çözüm arayışında olduğu, Netanyahu hükümetinin ise daha sert bir politika izlediği değerlendiriliyor.

İsrail’e Yönelik Eleştiriler Artıyor

İsrailli gazeteci Gideon Levy, mevcut süreçte en büyük kaybedenin İsrail olduğunu savunarak, Trump çevresinde İsrail’e yönelik eleştirel yaklaşımın güçlendiğini söyledi.

Suikast Girişimleri Yeniden Tartışılıyor

Trump’ın seçim süreci ve sonrasında birden fazla suikast girişiminin hedefi olması, yaşanan siyasi gerilimlerle birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak söz konusu saldırıların arkasındaki güçlere ilişkin resmi makamlar tarafından herhangi bir net açıklama yapılmış değil.