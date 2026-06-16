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Foto - Dünyanın yeni gözdesi Asya’nın Karadeniz’i

Sisle kaplanan bitki örtüsüyle farklı bir atmosfer sunan bölge, son yıllarda fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

#2
Foto - Dünyanın yeni gözdesi Asya’nın Karadeniz’i

Bölge halkı için geleneksel bir yaşam tarzı ve önemli bir geçim kaynağı olan çay üretimi, nesilden nesile aktarılan yöntemlerle sürdürülüyor.

#3
Foto - Dünyanın yeni gözdesi Asya’nın Karadeniz’i

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çay tarlalarındaki mesailerine başlayan yerel işçiler, gün boyunca yeşilin farklı tonlarını barındıran çay tepelerinde hasat faaliyetlerini yürütüyor.

#4
Foto - Dünyanın yeni gözdesi Asya’nın Karadeniz’i

Geleneksel üretimin doğayla bütünleştiği bu ekosistem, havadan ve karadan sunduğu görüntülerle Vietnam'ın tanıtımına da katkı sağlıyor.

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