Dünyanın yeni gözdesi Asya’nın Karadeniz’i
Görenlerin ilk bakışta Karadeniz Bölgesi’ndeki çay bahçelerine benzettiği Vietnam’ın kuzeyindeki Phu Tho eyaletinde bulunan Long Coc çay tepeleri, yemyeşil manzarası ve özgün peyzajıyla dikkat çekiyor.
Görenlerin ilk bakışta Karadeniz Bölgesi’ndeki çay bahçelerine benzettiği Vietnam’ın kuzeyindeki Phu Tho eyaletinde bulunan Long Coc çay tepeleri, yemyeşil manzarası ve özgün peyzajıyla dikkat çekiyor.
Sisle kaplanan bitki örtüsüyle farklı bir atmosfer sunan bölge, son yıllarda fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında yer alıyor.
Bölge halkı için geleneksel bir yaşam tarzı ve önemli bir geçim kaynağı olan çay üretimi, nesilden nesile aktarılan yöntemlerle sürdürülüyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çay tarlalarındaki mesailerine başlayan yerel işçiler, gün boyunca yeşilin farklı tonlarını barındıran çay tepelerinde hasat faaliyetlerini yürütüyor.
Geleneksel üretimin doğayla bütünleştiği bu ekosistem, havadan ve karadan sunduğu görüntülerle Vietnam'ın tanıtımına da katkı sağlıyor.
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