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Spor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Kimden hesap soracaksın?
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Kimden hesap soracaksın?

Yeniakit Publisher
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Kimden hesap soracaksın?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Fatih Terim'in açıklamalarına cevap verdi. Hacıosmanoğlu, “Fatih hocaya hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız?” dedi.

Eski A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Fatih Terim’in açıklamaları gündem oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paraguay maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim sözleri gündeme adeta bomba gibi düştü.

“BURASI HESAP SORMA, HESAP VERME YERİ DEĞİL”

Fatih Terim'in yaptığı açıklamaları kendisine yakıştıramadığını söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

 "Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."

“BEN İNANIYORUM BU ÇOCUKLARA”

Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde. Elbette ki konuşuyoruz. Yönetimsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Gereken her şeyi konuşuyoruz biz. Bu çocuklara destek olalım. Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde de öder, bu ben dahi isem ama şu süreci atlatalım, önümüzde iki maçımız var. İki maçı alırsak gruptan lider çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Ben inanıyorum bu çocuklara, çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek, buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım, tokadı ilk maçta yemek iyiydi, gruptan çıktıktan sonra telafisi yok."

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Yorumlar

Ali

24 senedir dünya kupasi gidememislz simdi ordayiz yani bu nedemek oluyor bu yönetim bu antrenör bu futbolcular dogru kararlarki ordayiz bazi kesimler gibi milli takimdan ayrilirken alavagini alabilmek icin 19 takla atanlari da gördük onun icin ilk önce para milleyetcisi olmayacaksin biz bu yönetimi bu futbolculari ve hocayi güveniyoruz yensekte yenilsek te ALLAH razi olsun hepsinden

Cengiz

Para şeytanın kağıt şekline girmiş halidir.kimleri nasıl konuşturuyor, hiç aynaya bakma dan ben ne oldum delisi olanlar, küçük aklı ile ahkam kesiyor
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