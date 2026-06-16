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Gündem Abla sen ölmüşsün! Ölü olduğunu polis çevirmesinde öğrendi
Gündem

Abla sen ölmüşsün! Ölü olduğunu polis çevirmesinde öğrendi

Yeniakit Publisher
Osman Yılmaz Giriş Tarihi:
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Abla sen ölmüşsün! Ölü olduğunu polis çevirmesinde öğrendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabırash, hastaneye gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede, uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu anlaşıldı.

Yaklaşık 8 yıldır Tarsus'un Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yaşayan Mona Alabırash, 70 yaşındaki Musa İnan ile 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşıyor. Çiftin, Adana'ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada polis kontrol noktasında yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında Alabırash'ın sistemde ölü olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Musa İnan, "Eşimle birlikte Adana'ya gidiyorduk. Polis uygulamasında kimlik kontrolü yapıldı. Polisler bana eşimin sistemde ölü göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşadık. Daha sonra nüfus müdürlüğüne gittik. Orada da aynı bilgi verildi ve Mersin Göç İdaresine yönlendirildik. Şu anda sonuç bekliyoruz" dedi.

BEN ÖLMEDİM, HAYATTAYIM!

Eşinin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade eden İnan, "Ne doktora gidebiliyor ne de devletin sunduğu bazı hizmetlerden faydalanabiliyor. Fıtığı var ve tedavi olması gerekiyor. Tek isteğimiz eşimin hayatta olduğunun resmi kayıtlara işlenmesi ve kimliğine yeniden kavuşması" diye konuştu.
Resmi kayıtlardaki hatanın düzeltilmesini isteyen Mona Alabırash ise "Ben hayattayım. Kimliğimi geri istiyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan incelemede Alabırash'ın son adres bildirimini 2017 yılında yaptığı tespit edilirken, kuruma başvurarak kayıt ve adres bilgilerinin güncellenmesinin sorunun çözümü için yeterli olacağı belirtildi.

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