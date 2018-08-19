Türkmenistan’a yatırım daveti

Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türkmenistan’da pek çok yatırım imkanı bulunduğunu vurguladı. Kapucu, “Her ne kadar Rusya müteahhitlik hizmetleri açısından Türkiye için en önemli ülke olarak bilinse de nüfusla ve gelirle karşılaştırıldığında esasında Türkmenistan, Türk müteahhitleri için dünyadaki en büyük pazar” dedi.