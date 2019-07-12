Türkmendağı Esed rejimine mezar oldu!

Suriyeli muhalif gruplardan Hurras ed Din öncülüğündeki "Ve Harridil Muminin (İnananları Teşvik Et)" isimli operasyon odası, geçtiğimiz günlerde Lazkiye'de başlatılan saldırının bilançosunu açıkladı.

Bölgedeki diğer muhalif grupların Lazkiye'nin Türkmen Dağı bölgesinde başlattığı saldırılarda Rusya destekli Esed rejiminin ağır kayıplar verdiği ifade edilmiş, bazı bölgeler muhaliflerin eline geçmişti.

"200 ölü ve yaralı"

Saldırıyla ilgili bugün söz konusu operasyon odası tarafından yapılan açıklamada, saldırı neticesinde Esed rejimi güçlerinden 200 kişinin öldüğü ve yaralandığı, biri üst düzey rütbeli 4 kişinin esir alındığı, bir tank ve bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.

Saldırıların Türkmen Dağı'nda eş zamanlı olarak 20 ayrı rejim noktasına yönelik düzenlendiğini ifade etti.

Saldırı neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında güdümlü tanksavar füzelerinin de bulunduğu dikkat çekti.

9 Temmuz sabahı başlatılan saldırıya Cebel İslam, Ketaib el İman ve Özbek İmam Buhari Ketibesi de katılmıştı.

Kaynak: Mepa News