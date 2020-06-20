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Aktüel

Türkmen öğrenci yaptığı maket gemilerle eğitim masraflarını karşılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:13:52 -
Türkmen öğrenci yaptığı maket gemilerle eğitim masraflarını karşılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de üniversite öğrencisi Türkmenistanlı Serdar Allakuliyev, boş zamanlarında maket gemi tasarımı yaparak eğitim masraflarını çıkarıyor.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Allakuliyev, hobisi olan maket yapımını ek gelir imkanına çevirerek 2 yıl önce geldiği Türkiye'de eğitimine katkı sağlıyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'nin bir bölümünü atölye olarak kullanan Allakuliyev, küçük tahta parçalarını adeta bir sanat eserine çevirerek maket gemiler yapıyor.

Allakuliyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, maket gemileri internet üzerinden satarak eğitim masraflarını karşılamaya çalıştığını söyledi.

Hobisinin kendisine gelir kapısı olduğunu belirten Allakuliyev, "Küçüklüğümden beri maket gemi ve heykel gibi eserler yapıyorum. Bu ilgi alanım zaman içinde gelişti. Türkiye'ye geldikten sonra da eğitim masraflarıma katkı sağlamak için maket gemi ve uçak yapıyorum. Titizlikle yaptığım maketleri boyutuna göre 100-500 liraya satıyorum. Genellikle internet üzerinden sipariş alıyorum." dedi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ise yabancı öğrencilere gerekli tüm destekleri verdiklerini dile getirerek, "Öğrencimiz yaptığı maketleri satarak eğitimine katkı sağlıyor. Biz de dernek olarak kendisine atölye imkanı sunarak destek veriyoruz." dedi.

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