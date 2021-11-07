Türkmen lider: Ayasofya İslam âlemi için büyük şeref

Irak Türkmen Cephesi eski Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, “Irak Türkmenlerinin Durumu ve Olası Gelişmeler” konferansı çerçevesinde İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişi vesilesi ile Ayasofya Camii’ni de ziyaret eden Salihi, "Irak seçimlerinden sonra gerçekleştirmiş olduğumuz ilk yurtdışı ziyaretimiz, yabancısı olmadığımız bir yere oldu. Burada bir dizi görüşmeler ve konferans gerçekleştireceğiz. Fatih’in fethettiği İstanbul’a gelmişken, Ayasofya’ya uğramasak olmazdı. Bugün ilk defa İstanbul’u gezebildim. Bu şehre hayran kalmamak elde değil" ifadelerini kullandı.

“Ayasofya Camii Müslüman âlemi için büyük bir şereftir”

Ayasofya Camii’nde dua eden Salihi, sosyal medya hesabından, “Ayasofya Camii Müslüman âlemi için büyük bir şereftir, büyük bir eserdir, büyük bir varlıktır. (Fatih Sultan Mehmed’in) buraya girdiği kapıdan girdik içeriye. Allah bize nasip etsin, kapalı kapıları bize açsın. Allah bize nasip etsin, bu zaferi kazanan sultanların zaferi üzerine zafer ekleyelim. Ben milletimize bunu diyorum. Hiçbir zaman yılma, hiçbir zaman pes etme. Zannetme ki bir defa başarısız olursan artık hayat biter. Hayat bitmez. Durduğumuz yerden başlamalıyız, zafer bizimdir!” paylaşımı yaptı.