Türkmen kentinde tarihi soykırım... Son 15 yılda 70'i aştı!

Irak'ın Türkmen kenti Kerkük'te bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilmiş Kayseri Kapalı Çarşısı'nda önceki gece büyük bir yangın çıktı. Saatlerce süren yangında 7 kapısı olan çarşının içerisinde 360 dükkan kullanılamaz hale geldi. Ağırlıklı olarak kuyumcuların bulunduğu çarşıda esnaflar altınlarını kurtarmak için seferber oldu. Her haliyle sabotaj kokan yangın, Kerkük'te fitili ateşlenmek istenen savaşın son hamlesi olarak görülüyor. Son 15 yıldır başta tapu kayıtları ve nüfus daireleri olmak üzere birçok kurumda da dikkat çekici kundaklamalar meydana gelmişti. Nüfus oyunları ve etnik temizlik için ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından beri süregelen 'hafızasızlaştırma' girişimleri, kentin çoğunluğunu oluşturan Türkmenleri hedef aldı. Aradan geçen sürede yüzbinlerce Türk Kerkük'ten sürülürken, mal varlıkları yağma edildi. Sistematik yıldırma girişiminin son örneği kentteki tarihi çarşının kundaklanması oldu.

Kameralar devre dışı

Çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Tarihi Kayseri Çarşısı'nın esnafı, yangın nedeniyle kuyumcu ve atölyelerdeki '1 milyar dolarlık altının eridiğini' kaydetti. Olayın gece meydana gelmesi nedeniyle can kaybı yaşanmazken Yeni Şafak, yangının perde arkasına ilişkin çok önemli bulgulara ulaştı. Edinilen bilgilere göre tarihi çarşıdaki yangın apaçık bir kundaklama. Türkmen esnafın dükkanlarını yok etmeye yönelik olay, detaylı bir sabotaj planı sonrasında gerçekleşti. Yangından önce tüm kameraların dışarıdan kapatıldığı, çarşının içinde bulunması gereken 7 güvenlik görevlisinin de olay sırasında sırra kadem bastığı tespit edildi. Üstelik tanıklara göre yangın aynı anda en az 10 noktada aynı anda başladı.