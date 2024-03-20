Türkmen gazı çalışmaları hız kazandı!

Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması ve buradan Avrupa'ya taşınması konusunda çalışmalar hız kazanırken, ilk aşamada 2 milyar metreküp gazın swap yoluyla Türkiye'ye getirilmesi planı öne çıkıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın doğal gazda darboğaz yaşamasıyla birlikte Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki enerji diplomasisi önem kazandı.

Türkiye ve Türkmenistan arasında 1 Mart'ta doğal gaz alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı ve hidrokarbon alanında yapılacak ortaklıklara temel teşkil edecek niyet beyanı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu kapsamda ilk etapta 2 milyar metreküpe kadar Türkmen gazının Türkiye'ye taşınabileceğini belirtti.

Bayraktar, söz konusu miktarın Türkiye'ye ulaşması için 3 farklı seçeneğin üzerinde durulduğunu ifade ederek, "Bu alternatiflerden biri, Türkmen gazının swap yoluyla İran üzerinden Türkiye'ye gelmesi. Bir diğeri, Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden yine swap yoluyla Türkiye'ye gelmesi ve bir diğeri de esasen daha uzun soluklu, daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olan Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattıyla Türkiye'ye gelmesi. Bunların hepsi masada, bunların hepsi konuştuğumuz konular." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ketenci, Türkiye-Türkmenistan arasındaki mutabakat zaptına ilişkin AA muhabiriyle yaptığı değerlendirmede, "Bu elbette çok önemli bir gelişme ancak iyi niyet beyanlarına ilaveten bölgede altyapı çalışmalarının yapılması ve somut adımların atılması gerekli." ifadesini kullandı.

Ketenci, "Azerbaycan'ın ekonomik kalkınması için enerji önemli bir bileşen, bu durum Türkmenistan ve diğer ülkeler için de geçerli. Bu sebeple bölgesel ve küresel ölçekte çok boyutlu işbirlikleri geliştirilmeli." şeklinde konuştu.

Ketenci, Türkiye'ye ulaştırılacak olan 2 milyar metreküpe kadar Türkmen gazıyla ilgili olarak "Buna bakarak somut adımların atılması için gerekli çalışmaların yoğunlaştığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye doğal gaz taşınması konusunda farklı alternatiflerin doğru bir şekilde ele alınması ve buna uygun politikaların üretilmesi gerektiğine işaret eden Ketenci, "Türkmen gazının Türkiye'ye taşınması için en uygun alternatifin, altyapı çalışmaları uzun soluklu olsa bile Azerbaycan-Hazar güzergahıyla bağlantılı olduğu kanaatindeyim. Bu hat, Türk dünyasının gelişimi için kritik önemde ve güvenli bir hat." şeklinde konuştu.

Enerji konusunda farklı aktörlerle çok boyutlu işbirliklerinin Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlaması açısından önemine vurgu yapan Ketenci, "Türkiye'nin, Rusya, İran, Türkmenistan, Azerbaycan gibi enerji konusunda güçlü olan bütün taraflarla ilişki içinde olması ve enerji güvenliğini önceleyen, güç dengelerini gözeten, sürdürülebilir ve bilimsel verilere dayalı politikalar üretmesi bütün bölge aktörlerinin faydasına olacaktır." şeklinde konuştu.

Ketenci, Türkiye'ye ulaştırılacak olan 2 milyar metreküpe kadar Türkmen gazıyla ilgili olarak "Buna bakarak somut adımların atılması için gerekli çalışmaların yoğunlaştığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.