Türkmen çocuktan yürekleri yakan cevap!
3. Sınıfa giden Türkmen çocuğundan "Büyüyünce ne olmak istersin?" diye sorulan soruya bakın ne cevap verdi.23 Eylül 2019 Pazartesi 17:38
Savaşın ortasında kalan Türkmen çocuğun 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna verdiği cevap yürekleri yaktı. Terör örgütü DEAŞ'ın babasını katlettiğini ifade eden küçük çocuk en çok okulunun yıkılmasına üzüldü. Türkmen çocuk 'Okulumuzu yıktılar bizim doktor olmamızı, öğretmen olmamızı istemiyorlar diyerek sitemde bulundu.
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