Türkmen Bakan'dan Arap ve Kürtlere "bizim için tutum sergileyin" çağrısı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, bu akşam mecliste güvenoyuna sunulacak yeni kabinede Türkmenlere yer verilmemesini eleştirerek, Arap ve Kürtlere "Türkmenler için tutum sergileyin" çağrısında bulundu.

Maruf, AA muhabirine, Erbil'deki ofisinde, Irak Meclisi'nde bu akşam güvenoyuna sunulacak hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Kazimi'nin kabinesi ve hükümette Türkmenlerin yer almaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Arap ve Kürtlerden sonra ülkede 3'üncü unsur olan Türkmenlerin yeni kabinede olmamalarını adaletsizlik olarak tanımlayan Maruf, "Irak'ta kurulan yeni hükumette, Türkmenlerin mutlaka yer alması gerekiyor. Mustafa Kazimi tarafından bugün ilan edilecek yeni kabine listesinde Türkmen bir adayın ismi yok. Bu da Türkmenlerin büyük tepkisine neden oldu. Bu bir adaletsizliktir. İnsan haklarına aykırıdır. Irak anayasasına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan, "Akşama kadar bir Türkmen adayının ismi açıklanmazsa (meclisteki) Türkmen milletvekillerinin oy vermemeleri gerekir. Bundan sonra muhalefet olarak çalışması gerekir." dedi.

Bundan sonraki süreçte Türkmenlerin ümitsiz olmaması gerektiğini, hem yasama hem de yürütmeye aktif olarak katılmak için Bağdat'taki karar verici gruplar ile daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini kaydeden Maruf, şunları söyledi:

"Bağdat'ta karar sahibi gruplar, galiba kendi çıkarları için daha fazla çalışıyor. 2003'ten bugüne kadar gelen yönetimler iyi bir şekilde idare edilmedi. Görevlerini iyi bir şekilde, adaletli bir şekilde yapmadılar. Her zaman bir taraf, bir grup için çalıştılar. Eğer bugün bizim Mustafa Kazimi'nin hükümetinde yerimiz yoksa bizim bu hükümete destek vermemiz mümkün değil. Önümüzdeki günlerde bizim Bağdat'taki milletvekilleri, siyasi taraflar bununla ilgili kararlarını verecekler."

- "Türkmenler, Araplar ve Kürtler bu bölgede beraber yaşıyor"

Türkmenlerin Bağdat'ta gasp edilen haklarının verilmesi için ülkedeki diğer etnik ve dini grupların da ellerini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çeken Maruf, "Türkmenler, Araplar ve Kürtler bu bölgede beraber yaşıyor. Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında Musul, Telafer, Kerkük'e girdiği zaman bu bölgede yaşayan bütün etnik gruplar hedef haline gelmişti. Şimdi mazlum bir millet olan Türkmenlere haksızlık yapılıyor. Kürtlerin ve Arapların bir tavrı veya tutumu olması çok önemlidir. Biz onlardan da bu konuda destek bekliyoruz. Özellikle de Bağdat'taki iktidara baskı yapmak konusunda." diye konuştu.

Marud, Irak'ta diğer etnik gruplarla aynı toprak üzerinde yaşadıklarını, kardeşlik prensibini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi'nde Türkmen ve Kürt ilişkileri çok önemlidir. Bu iki toplum geçmişte birçok mağduriyete ve baskıya maruz kalmıştır. Bu yüzden biz Kürtlerden de Araplardan da destek bekliyoruz. Bu akşama kadar hem Kürtlerin hem Arapların ve Arap Şii grupların birleşip Türkmenlere de destek verilmesini sağlamayı temenni ediyoruz. Bu gruplar anlaşmış olabilir ama bugün Türkmenlere haksızlık yapılır, yarın bu Kürtlere yapılır, bir sonraki gün de Araplara."



