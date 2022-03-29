Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan sert tepki! 'Her Alevi CHP'li ya da solcu olacak diye bir kural yok'

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13 yıl önce yaşanan ve FETÖ'nün delilleri yok etmesi sebebi ile gizemi hala çözülemeyen helikopter kazasında şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri, bu yıl da vefat yıldönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Yazıcıoğlu'nu kabri başında anan Özdemir hedefte!

Şehit Yazıcıoğlu'nu ziyaret edenler arasında Özdemir Özdemir başkanlığındaki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyeleri de vardı. Ziyareti Twitter hesabından paylaşan Başkan Özdemir, mesajında, "Anadolu’nun yiğit evladı, dava adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin 13. yıldönümünde şükran ve özlemle yâd ediyorum. Ruhu şad mekanı Cennet olsun." dedi.

Özdemir Özdemir, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sebebi ile hedefe kondu. Oda TV'nin tepkileri sorduğu Özdemir, "Türkiye'de Alevi yurttaşların CHP'li olacağı ya da solcu olacak diye bir kanun yok." ifadesini kullandı.

Güya söz hakkı vermek için aradılar

"Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu evlatlarından biriydi. Türk gençliğine, Türk İslam sentezini öğretti." diyen Özdemir, "Biz o programı daha önceki yıllarda da gerçekleştiriyorduk. Bu ülkenin bütünlüğü için mücadele vermiş, sağcı solcu, herkese aynı mesafedeyiz. Bunda tepki çekecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

Özdemir Özdemir'e yönelttikleri sorulardan istediği cevabı alamayan Oda TV, röportajı haberleştirirken, Özdemir'i FETÖ'cülükle itham etti.