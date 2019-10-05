Türklerle, Feto’nun hain evladı karşı karşıya geldi! ‘Habeş maymunu gibi sırıtma’

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün en büyük destekçilerinden biri olan basketbolcu Enes Kanter, Boston'da camiye gitti.

Cami çıkışında Türk vatandaşlarıyla karşı karşıya gelen Kanter'e, tepki oldukça büyüktü.

Kanter yüzünden namaz kılamadılar

Elindeki telefonla FETÖ'cü Enes Kanter'i görüntüleyen Türk vatandaşı, "Aşağılık bir herifsin sen, senin yüzünden namaz kılamadık. Şov yapmayı öğrenmişsin. Babanın hurmaları büyütmüş seni.

Habeş maymununa benzetti

Habeş maymunu gibi sırıtıyorsun. Hillary Abla'na söylersin. Yüze bak yüze. Dua et, Allah bu dünyada karşılığını alsın senden. Babanın camisine gitseydin. Babanın camisinden yer yok mu? Hain. Hainlik yüzüne yansımış. Hain olmadan da yaşanabiliyor Amerika'da." ifadelerini kullandı.