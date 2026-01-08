  • İSTANBUL
Dünya

Türkleri hedef alan şarkı çalmıştı! Yargılanmasına başlandı

Türkleri hedef alan şarkı çalmıştı! Yargılanmasına başlandı

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Daniel Halemba, doğum günü partisinde Türkleri hedef alan ırkçı şarkı çaldığı gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

Almanya, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin üzerinden 5 gün geçmesinin ardından ilk kez bu müdahaleyi ihtiyatlı bir dille eleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "ABD, müdahalesinin (Venezuela) uluslararası hukuka uygun olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyamadı." dedi.

Son günlerde bu müdahalenin karmaşık bir konu olduğunu, bu durumu açıklamak, aydınlatmak ve incelemek için çeşitli adımları beklediklerini vurgulayan Kornelius, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu konunun ele alınması, hükümetimiz için de çok önemli bir adımdı. Güvenlik Konseyi'nin BM müdahalesine ilişkin ortak bir değerlendirme, uluslararası hukuk açısından bir sınıflandırma yapamadığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti ilk başta hukuki bir değerlendirme yapmaktan kaçınmış, Başbakan Friedrich Merz, müdahale için "karmaşık durum" nitelemesi yapmıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

