Türkler yaptı! Sipariş yağıyor! Resmen Türkiye'yi tercih ettiler: Dronlar, zırhlı araçlar, savaş uçakları...

Nijer Silahlı Kuvvetleri (FAN), askerlerinin hareket kabiliyetini ve operasyonel yeterliliğini geliştirmek için yüz (100) yeni KIA KM450 ticari araç satın aldı. Söz konusu araçlar Nijerya Milli Savunma Bakanlığı'nın öz sermayesi ile satın alındı. FAN Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Salifou Modi ve çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin eşlik ettiği Milli Savunma Bakanı Alkassoum Indatou, Nijer Silahlı Kuvvetleri Merkez Teçhizat Müdürlüğü (DCMAT/FAN) binasında düzenlenen törenle Niamey'de askeri teçhizatı teslim aldı.

RESMEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİLER

Nijer, çeşitli terörist gruplarına karşı bu yeni araçlara ek olarak, ülkenin karşı karşıya olduğu çoklu güvenlik tehditlerine yönelik özellikle dronlar, zırhlı araçlar, helikopterler ve savaş uçakları gibi başka askeri teçhizat siparişi verdi.

Nijer ayrıca Türkiye'den Nurol Makina'ya Ejder Yalçın zırhlı araç siparişi verdi. Son resmi fotoğraflar, Bazoum'un Aselsan Serdar silah istasyonlarıyla donatılmış kahverengi renkli Ejder Yalçınları teftiş ettiğini gösteriyor.

Araçlara ek olarak son olarak Bayraktar TB2 insansız hava araçları ve Hürkuş turbo prop eğitim/hafif taarruz uçağı satın alındı. Son iki yılın Kasım ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Nijer'in askeri ve güvenlik güçlerinin kapasitelerini artırmak için TB2 ve Hürkuş uçakları aldığını açıkladı.

NİJER'İN SİLAH İTHALATI SERÜVENİ

Batı Afrika ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Batı'dan, özellikle de eski sömürge efendisi olan Fransa'dan geniş bir askeri desteğe sahip. star'a göre: Geçen yıl Ekim ayında Nijer'e, ülkenin batısını ve güneydoğusunu saran guruplara karşı mücadelesini desteklemek için ABD'den çeşitli askeri teçhizat tedarik edildi.

Sevkiyat, 8 OTT Puma zırhlı aracı, 43 Toyota Land Cruiser kamyonu ve 13 milyon dolar (8,5 milyar CFA frangı) değerindeki diğer ekipmanları içeren araçlardan oluşuyor. Söz konusu bu araçlar, 11. Özel Müdahale Taburunu (BSI) donatacak.