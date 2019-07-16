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TÜRKKEP’ten şirketlere "e-dönüşüm" çağrısı

E-tebligat, e-fatura, e-arşiv ve e-saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan TÜRKKEP, Çanakkale’de e-dönüşüm alanında seminerler düzenledi.

16 Temmuz 2019 Salı 16:40
TÜRKKEP’ten şirketlere "e-dönüşüm" çağrısı

E-tebligat, e-fatura, e-arşiv ve e-saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan TÜRKKEP, Çanakkale’de e-dönüşüm alanında seminerler düzenledi. Toplantılarda Çanakkale’de hizmet veren şirketlere e-dönüşümün önemi ve şirketlere sağladığı katma değerler anlatıldı.


Şirketlerin elektronik dönüşümüne katkı sağlayan TÜRKKEP, e-dönüşüm konusunda bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Çanakkale ve Biga’da iki ayrı e-dönüşüm semineri düzenledi. Biga’da ve Çanakkale’de düzenlenen seminerler bölgede faaliyet gösteren şirketlerden yoğun ilgi gördü. Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Boğaz Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. sponsorluğunda gerçekleşen seminerlerde Mali Müşavir Selçuk Gülten konuk konuşmacı oldu. TÜRKKEP Ege Bölge Müdürü Murat Kaya ve Uçar Danışmanlık Yöneticisi Taner Uçar ev sahipliğinde yapılan organizasyonda genel elektronik uygulamalar, çözümleri ve e-defter incelemeleri hakkında bilgiler verildi.


Seminerlerde konuşma yapan TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, “Sektörün lider markası olarak e-dönüşüm alanında yapılması gereken bütün çalışmaları yaparak şirketlerin elektronik dönüşümlerine katkı sağlıyoruz. Bir kurumun veya bireyin resmi, hukuki ve ticari yazışmalarını ve e-belge paylaşımlarını yasal, geçerli ve güvenli olarak gerçekleştirmesi için gerekli tüm hizmetleri tek noktadan veriyoruz. e-dönüşümün şirketlerden bireysellere yayılımı ve yaygınlığının artırılması için bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. E-dönüşüm konusunda farkındalık oluşturma adına Çanakkale ve Biga’da düzenlediğimiz seminerlerimize katılan mali müşavirlerimiz e-dönüşüm konusunda geciktiklerinin altını çizdiler. Katılımcılarımızdan bölgedeki e-dönüşüm çalışmalarımıza katkıda bulunma ve e-fatura’ya geçme sözünü aldık” diye konuştu.



E-fatura şirketlerinin masraflarını 300’de 1 indiriyor


Şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetlerini azaltan e-fatura, birim başı gönderim ve saklama maliyetleri de dahil ortalama 8 lira olan kağıt fatura maliyetlerini 50 kuruşa kadar düşürüyor. Bir tek basılı faturanın masrafı ile 300 adet e-fatura gönderilebiliyor. E-fatura, şirketlerin masraflarını 300’de 1’e indiriyor. TÜRKKEP e-fatura, iş gücünden tasarruf sağlarken, faturalar elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanıyor. Faturaların nakit akış planına dahil olma süreci hızlanıyor ayrıca elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde istenildiğinde ibrâz ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:40
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