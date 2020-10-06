Türkiye'yi zor durumda bırakan CHP'li Ünal Çeviköz, böyle kıvırdı

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırıların ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor.

Sivilleri katleden Ermenistan'a ses çıkarmayan CHP, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı algı operasyonu için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz günlerden katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor" iddiasını ortaya atmıştı.

Çeviköz, kamuoyunda büyük tepki çeken skandal sözlerle ilgili yaptığı açıklamasında kıvırdı.

Habertürk'te yayınlanan 'Teke tek' programında konuşan Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir iddiada bulundum. Sadece bazı söylentiler ve haberler olduğunu söyledim. Onu söylerken de sadece Türkiye için söylemedim. Cümlenin tamamı kullanılmadı malesef sadece 17 saniyesi kullanıldı. Sözlerim kırpıldı. Ben bir yandan Türkiye ile ilgili böyle söylentiler varken Rusya'nın da oraya paralı askerler gönderdiğini, bu iki tarafı da karşı karşıya getirme tehlikesi ihtimalini söylediö. Bu o zaman için çok dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Ancak benim orada söylediğim cümlenin tamamı kullanılmadığı için ben de bundan sonra 17 saniyelik cümleler kurmaya dikkat edeceğim."