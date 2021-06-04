“Türkiye’yi yenilenebilir enerji merkezi yapacağız”

Bakan Dönmez, yaptığı konuşmada, Türkiye enerji sektörünün, yatırımlar ve yenilikçi uygulamalarla bölgede ve dünyada örnek bir konuma ilerlediğini anlattı.

Dünyada 12. Avrupa’da 5’inci sırada

Sektörleri durağanlaştıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, Türkiye’nin enerji alanında yüksek performans göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, “Toplam kurulu gücümüzü 100 bin megavata taşıyarak yüzler kulübüne girmek için geri sayıma başladık. Kurulu gücümüz 97 bin 377 megavata ulaşmış durumda” dedi. Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa’da 5. sırada olduğunu vurgulayarak, “2002’de kurulu gücümüzün yüzde 38’i yenilenebilir kaynaklıyken bugün bu oranı yüzde 52’nin üzerine taşıdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, pek çok ülkeden Türkiye’nin YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanmasıyla ilgili dönüşler aldıklarını belirterek, “Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin örnek alınması, işin doğru yapıldığının da en güzel göstergesi aslında. Yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefimiz var. ‘Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir’ diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye’yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılı nükleer enerji ile taçlanacak”

Bu arada Bakan Dönmez, Twitter hesabından Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını bildirdi. Dönmez yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Akkuyu NGS’de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun.”