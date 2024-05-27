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Gündem Türkiye'yi yasa boğan kazada sıcak gelişme!
Gündem

Türkiye'yi yasa boğan kazada sıcak gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 18:36:00 - 2024-05-27 18:45:53

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'yi yasa boğan zincirleme kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

Kaza, dün akşam Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

10 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü A.G. (45) ise gözaltına alındı.

Şoför cezaevine gönderildi

Jandarmada işlemleri tamamlanan otobüsü sürücüsü A.G., Tarsus Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

ali

2 sene onceydi yanlis hatirlamiyosam, ayni gun icinde 2 farkli trafik kazasinda 150ser den toplam 300 kisi olmustude bu kadar dert etmemisti millet!!!! olen 10 kisinin RTE ile akrabaligimi var!!!
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