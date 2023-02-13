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Yerel Türkiye'yi yasa boğan depremde yeni görüntüler ortaya çıktı
Yerel

Türkiye'yi yasa boğan depremde yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 20:42:00 -
Türkiye'yi yasa boğan depremde yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşik gibi sallandı

Bir kebapçının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, masalar, sandalyeler, peçetelikler ve servis arabası, bir kıyafet dükkanında ise pantolon, tişört gibi eşyalar beşik gibi sallanırken, çekmecelerin ise sarsıntıdan dolayı açıldığı görüldü.

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