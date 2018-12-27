Türkiye'yi temsil etmek için soğukta "ter" döküyorlar





BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Kayaklı Koşu Milli Takım sporcuları Oğuzhan Ağa ve Mahinur Sungur, Bolu'daki kayak merkezinde katıldıkları kampın sonunda elemeleri geçerek Avrupa Gençler Kış Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi'ndeki hazırlık kampına devam ediyor.



Büyükler ve gençler dünya şampiyonaları ile Avrupa Gençler Kış Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği kamp, antrenmanlarla sürüyor.

Kampa katılan 17 yaşındaki Oğuzhan Ağa ve Mahinur Sungur, 11-15 Şubat 2019'da Bosna Hersek'te düzenlenecek EYOF'ta yarışacak takımda yer almak için soğukta ter döküyor.

Günde çift antrenman yaparak 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacak milli takım seçmelerine katılacak sporcular, Türkiye'yi temsil edecek 4 kişilik takımda yer almak istiyor.





- "Yazın hipodromda antrenman yapıyoruz"





Milli sporcu Oğuzhan Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayaklı koşu sporuna ablasına özenerek 10 yaşında başladığını söyledi.

Ağa, kayaklı koşu sporunun zor olduğunu dile getirerek, "Başlarda çok zor oldu. Sadece hafta sonları çalışıyordum. Sonra devamlı antrenman gerektirdiğini öğrendikten sonra hafta içi 6 gün antrenman yapmaya başladım. Bu zor bir spor ve sürekli çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Yaşadığı Ankara'ya çok kar yağmadığını belirten Ağa, "Ankara'da yazın hipodromda antrenman yapıyoruz. Kışın ise kulübümüz destek verdikçe Elmadağ'a ve Ilgaz'a gidiyoruz. Ankara'da kar olmadığından çevre yerlere kaymaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağa, kayaklı koşu sporuna başladığından beri elde ettiği başarılar sayesinde milli takıma seçildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"EYOF için hazırlanıyoruz. Hazırlık şu anda iyi geçiyor. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kamp sonunda seçme yapacağız. Seçmede ilk 4'e girenler EYOF'a gitmeye hak kazanacak. Ben de 4 kişi arasında olmak için mücadele ediyorum. Umarım bir Ankaralı olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilirim. Günlük 5 ve 20 kilometrelik koşularla hız artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz."

Elemeleri geçmeleri durumunda EYOF'ta Türkiye'yi temsil edeceklerini dile getirerek, "Festivalde Türkiye'nin şu ana kadar elde ettiği derecenin üstüne çıkmak istiyorum. Hedefim ilerleyen zamanlarda olimpiyatlara katılmak. Bir sporcunun en büyük hedefi olimpiyatı görmektir." yorumunda bulundu.





- Hedef EYOF'ta Türkiye'yi temsil etmek





Milli sporcu Mahinur Sungur da 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı kayaklı koşu sporunda katıldığı yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyledi.

Kendisini geliştirmek için elinden geleni yaptığını anlatan Sungur, "İlk zamanlarda antrenmanı hafta sonları yapıyorduk. Yazın ise tekerlekli kayak üzerinde hipodromda antrenman yapıyorduk. Kış mevsiminde ise kar yağdığında Elmadağ'a gidebiliyorduk." diye konuştu.

Sungur, EYOF'a katılabilmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Bu kampın sonunda seçmeler olacak ve inşallah ilk 4'e girerek yarışmaya gitmek istiyorum. İlk hedefim EYOF'ta Türkiye'yi temsil ederek iyi bir dereceye ulaşmak. Sonraki süreçte dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara katılmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



















