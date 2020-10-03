Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye Bakan Koca teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da koronavirüs verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamadan kısa bir süre sonra koronavirüsle mücadelenin baş aktörlerinden olan Bakan Koca sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Avrupa Bölgesinde koronavirüs veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisini hatırlatarak, koronavirüsün yayılmasını önlemek için Türkiye'nin yürüttüğü stratejinin takdir edildiğini belirtti.

Bakan Koca, Türkiye'nin bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu belirterek Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkür etti.