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Türkiye'yi suçlayan Suudilerden Cemal Kaşıkçı raporuna skandal tepki!

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti konusunda, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi suçlayan Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, BM tarafından açıklanan Cemal Kaşıkçı raporunu kabul etmediklerini söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
Türkiye'yi suçlayan Suudilerden Cemal Kaşıkçı raporuna skandal tepki!

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde ülke liderliğini baltalama girişimlerini reddettiklerini söyledi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık rapora ilişkin Cubeyr, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinde ülkemizin liderliğini baltalama girişimlerini reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cubeyr, "Suudi Arabistan'ın adli makamları bu davayı değerlendirme ve yetkilerini tamamen bağımsız olarak kullanma yetkisine sahip tek mercidir. Davanın Suudi Arabistan yargısının dışına ve uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez" dedi.

OHCHR tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir deliller olduğuna işaret edilmişti. Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Türkiye'yi suçlamıştı

Cubeyr, geçtiğimiz günlerde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin kendilerine bilgi vermediğini iddia etmişti. Kaşıkçı cinayetinin yargılanmasında, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğunu söyleyen Cubeyr, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sorması üzerine bu konuda Türkiye’den bilgi istediklerini ve halen bir cevap alamadıklarını söylemişti.

 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı

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