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Eğitim Türkiye'yi sekülerleştirmek için kurulmuşlardı: Ajan fabrikasına dönen Fransız okullarına işlem yapılacak!
Eğitim

Türkiye'yi sekülerleştirmek için kurulmuşlardı: Ajan fabrikasına dönen Fransız okullarına işlem yapılacak!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 14:04:00 -
Türkiye'yi sekülerleştirmek için kurulmuşlardı: Ajan fabrikasına dönen Fransız okullarına işlem yapılacak!

Türkiye'de üst düzey sekülerist, sabetaycı, beyaz Türk, Batıcı ajanlaşmış beyinler yetiştirmek için kurulan Fransız Liseleri iyice haddini aşmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yasal mevzuatımız var. Uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de üst düzey sekülerist, sabetaycı, beyaz Türk, Batıcı ajanlaşmış beyinler yetiştirmek için kurulan Fransız Liseleri iyice haddini aşmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yasal mevzuatımız var. Uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de eğitim veren iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız’ uyarısı yapıldı. Bakanlık, müfredatlarını kendileri oluşturan okullara uyarısını yineledi. Bakan Tekin, müfredat kriziyle ilgili yeni bir açıklama kullandı.

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte anayasasının temel kanunu eğitimle ilgili yasal düzenlemelerin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz

Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Demezlerse yok hükümdar olacaklar zaten. Arzu ettiğimiz şey bir yasal mevzuatımız var bir de kanunlar anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Biz de ülkelerin bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun Uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine konuşacağını düşünüyoruz.

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor, Pakistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Uluslararası sözleşme yapıldı biz de karşılıklı ülke olarak öncelikle Türk vatandaşlarımızın çocuklarını eğitim hakkından kendi kültürlerini anlatımlerini öğrenebileceğim şekilde sözleşme yapmak için çaba sarf ediyorlar. 1993 yılından itibaren hükumetler sürekli Fransa’ya uyanmışlar. 1993’ten beri hiçbir ağa oturmamış iki 93. Bizim yapmak istediğimiz şey karşılıklı uluslararası sözleşmeler.
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