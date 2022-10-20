Türkiye'yi seçtiklerini duyurdular! ABD milyarlarca dolardan olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa için Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurmak istediğine yönelik açıklaması ilk önce ABD'yi rahatsız etti. "Müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'ye yönelik "yaptırım" tehdidinde bulunmaya kalktı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğal gazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulabileceği sözleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye teklifinden rahatsız oldular

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ambargo ve yaptırımlardan dolayı enerjide zor duruma giren Avrupa'ya ABD'den milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satılacaktı. Bununla ilgili Mart ayında ABD ve AB arasında bir anlaşma da imzalanmıştı.

Şimdi ise Putin'den gelen 'Türkiye'de enerji merkezi' teklifinin ilk olarak ABD'yi rahatsız etmesinin arka planında ise bu LNG satış planının bozulma korkusu olduğu belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Vedant Patel, "ABD olarak müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz. Özellikle Türkiye özelinde, uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirme çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Yaptırım konusunu gündeme aldılar

Patel, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusuna atıfta bulundu. ABD'li yetkili, "Türkiye'ye ve tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, kimsenin yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir limana dönüşmemesi gerektiğini açıkladık ve bunu yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Rosenberg'in ziyareti

Mali suçlar ve terörün finansmanıyla ilgili konulardan sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Elizabeth Rosenberg de bu hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Rosenberg, Türkiye'de kaldığı üç gün boyunca, Türk Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan meslektaşlarıyla temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, "Bu görüşmeler, yaptırımlardan kaçınma ve diğer yasadışı finansal faaliyetlerden kaynaklanan riskleri ele almak için ABD ve Türkiye arasında yakın işbirliğinin önemini teyit etti" ifadeleri kullanıldı.