Türkiye’yi savaş çıkarmakla suçlayan Fatih Portakal’dan küstah çıkış: ‘Elin oğlu da altta kalmaz tabi’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan provokasyonlarına yönelik 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle sert tepki göstermişti. Yunanistan bu açıklamaların ardından gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulundu. Gazeteci Fatih Portakal da bu sözlerin ardından sosyal medyadan Yunanistan'a arka çıkan bir paylaşımda bulundu. 'Elin oğlu da altında kalmaz tabi.' diyen Portakal, Türkiye'yi savaş çıkarmakla suçladı.
Ege ve Akdeniz’de milli çıkarlarını korumaya çalışan Türkiye’ye karşı provokatif girişimlerde bulunan Yunanistan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle ciddi bir uyarıda bulunmuştu.
Erdoğan’ın sözlerine cevap veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı “Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır” sözleriyle gerginliği tırmandırmıştı.
PORTAKAL’DAN KÜSTAH ÇIKIŞ
Sosyal medya hesabından Yunan tarafının Türkiye’ye karşı verdiği küstah cevabı paylaşan CHP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Türkiye’yi savaş çıkarmaya çalışan taraf olmakla itham etti.
Paylaşımına Cumhurbaşkanlığı’nı etiketleyen Portakal “Bile isteye kriz çıkarmak bu olsa gerek! Yıllarca görmemezlikten gel, sonra “geliriz ha!” de. Elin oğlu da altında kalmaz tabi. Savaş çıkarmayı basit, kolay bir şey mi zannediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Kaynak: haber motto