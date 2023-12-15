Türkiye'yi sallayan gelişme: Çakma gıda dedektifin çöküşü, üçkağıdı kanıtlandı! İzlerini silemedi

Sosyal medyada kendisine “Gıda Dedektifi” diyen inşaat mühendisi Musa Özsoy'un gerçek yüzü ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame kapsamında Musa Özsoy hakkında "Türk Ticaret Kanununa Muhalefet" suçundan açılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Yıldız Holding'e ait olan "Çubuk Kraker" isimli gıda ürünü hakkında Özsoy'un "Gıda Dedektifi" hesabından 13 Haziran 2022'de paylaşım yaptığı belirlendi.

Hazırlanan iddianamede Özsoy'un söz konusu ürünle ilgili yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığınca kırmızı kategoride yer alan bir ürün olduğu" yönündeki iddiasına yer verildi.

Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda söz konusu ürünün "kırmızı kategoride" yer almadığı, Özsoy'un gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu kanaatine varıldı.

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HAKSIZ REKABET SUÇUNU İŞLEDİ

Gerçek dışı açıklamalar yapıldığı vurgulanan iddianamede Musa Özsoy'un yaptığı paylaşımın "Tüketicinin karar verme yeteneğini etkileyecek nitelikte olduğu ve bu kapsamda şüpheli eyleminin bir başkasının iş ürünlerini kötüleme kapsamında kaldığı" kanaatine ulaşıldığı dile getirildi.

Savcılık, hazırladığı iddianamede, Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi olan "Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere

incitici açıklamalarla kötülemek" suçuna işaret ederek Musa Özsoy'un "Haksız Rekabet" suçunu işlediğine karar verdi.

Yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle uzlaştırma işleminin uygulanamayacağı belirtilen iddianamede Özsoy'un suçu kasten işlediği vurgulandı.

İddianamede Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesi işaret edilerek, Özsoy'un iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.