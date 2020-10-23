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Dünya Türkiye’yi S-400 için durduramadık
Dünya

Türkiye’yi S-400 için durduramadık

ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, “ABD ve NATO, 2017’den beri Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçirmek için her şeyi yaptı. Türkiye bu sistemi almak için çok şeyi feda etti” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:52:00 -
Türkiye’yi S-400 için durduramadık

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’ler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. NATO toplantısı öncesi, Türkiye’nin S-400’lerin denemesiyle ilgili düşünceleri sorulması üzerine “Bu gelişmeler hiç iyi değil” diyen Hutchison, ABD ve tüm NATO’nun, Türkiye’nin S-400’leri satın alacağını duyurduğu 2017’den itibaren bunu önlemek için “çok yoğun çaba harcadığını”anlattı.

Hutchison, “Biz, tüm NATO ile birlikte Türkiye’yi, Rusya’dan füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rusya’dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO ittifakımızın içine sokmak… Bu bir kırmızı çizgi” diye konuştu.

S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkartıldığını hatırlatan Hutchison, “Türkiye S-400’e sahip olabilmek için çok şeyi feda etti. Egemenlik meselelerini (Türkiye), Rus füze savunma sistemine el uzatmadan çözümlemeye çalışmaya ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz” ifadelerini kullandı.

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