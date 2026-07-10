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Ekonomi
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Petrole çifte baskı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrole çifte baskı!

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden saldırılar ve artan enflasyonun talebi zayıflatabileceği endişeleriyle Cuma günü gerilerken, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle haftalık bazda yükseliş eğilimini korudu.

#1
Foto - Petrole çifte baskı!

petrol fiyatları, çatışmaların sürmesi nedeniyle haftalık bazda yükseliş eğilimini korurken, Cuma günü erken işlemlerde geriledi. Artan enflasyonun petrol talebini zayıflatabileceğine yönelik endişeler piyasayı baskılayarak fiyatların düşmesine neden oldu.

#2
Foto - Petrole çifte baskı!

Çatışmalar nedeniyle, savaş öncesinde küresel günlük petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması da gecikti.

#3
Foto - Petrole çifte baskı!

ABD'de ise geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı azaldı. Bu durum, iş gücü piyasasının hala "işe alımların yavaş, işten çıkarmaların da sınırlı olduğu" bir görünüm sergilediğine işaret etti.

#4
Foto - Petrole çifte baskı!

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de ise üretici fiyat enflasyonu haziran ayında son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. Zayıf iç talebin fiyatlama gücünü sınırlaması nedeniyle üreticilerin kâr marjları üzerindeki baskı da arttı.

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Foto - Petrole çifte baskı!

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