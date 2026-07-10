Anne oğlunun kemiklerine sarıldı!

Gazze'de bir anne işgal ordusunun günlerce naaşını alıkoyduğu oğlundan geriye kalan kemikleri gözyaşları içinde bağrına bastı.

Filistinli anne Ümmü Muhammed, işgal ordusu tarafından şehit edilen ve naaşı alıkonan oğlu Muhammed Ebu Hamaş'ın cenazesini teslim almak için verdiği mücadelenin sonunda oğlundan geriye kalan kemikleri teslim aldı.

Ebu Hamaş, işgal güçlerinin Deyr el-Belah'in doğusundaki "Sarı Hat" bölgesine düzenlediği saldırıda şehit oldu.

İşgal ordusu, sivil savunma ekipleri ile ailesinin Ebu Hamaş'ın cenazesini almasına engel oldu ve naaşını günlerce alıkoydu.

Oğlunun cenazesini alabilmek için mücadele başlatan anne Ümmü Muhammed, günler sonra teslim aldığı oğlunun kemiklerini tek tek öptü, kefene sararak son yolculuğuna uğurladı.

Filistinli anne, oğlunun naaşına ulaşabilmek için günlerdir yetkililer, sağlık ekipleri, sivil savunma ve Uluslararası Kızılhaç nezdinde girişimlerde bulunduğuna dikkati çekerek, "9 gündür kapılarında uyuyorum, kimse beni sormadı." dedi.