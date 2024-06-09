"Türkiye'yi NATO'dan atacaklar"

Dugin, Fidan’ın Türkiye’nin olası BRICS üyeliğine yönelik açıklamasını tarihi önemde’ gördüğünü belirterek “Bu bir kırılma noktasıdır” dedi. Dugin, “Türkiye bu yönelimiyle bağımsızlığını güçlendirmiş olur” ifadelerini kullandı. Dugin, Türkiye uzun bir zamandır dengeli bir politika izlediğini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında tüm zorluklara rağmen Türkiye farklı kutuplar arasında bir denge tutturabildi. Hem AB ve diğer Batılı kurumlarla ilişkileri var hem de doğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor.” dedi. Ancak ‘aynı koltukta iki kişi oturmaz’ diyen Dugin, Türkiye’nin denge siyasetinin böyle devam edemeyeceğini vurguladı.

Dünyanın tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru değiştiğinin altını çizen Dugin ‘Türkiye bir seçim yapma noktasına gidiyor’ dedi. Dugin şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye BRICS’e üye olursa bu durum eninde sonunda Türkiye’nin NATO’dan çıkmasıyla sonuçlanır. Bu NATO’nun mevzuatında böyle yazdığı için gerçekleşmeyecek, sonuçta NATO bir askeri organizasyon ancak BRICS böyle değil. BRICS, ekonomik ve sosyal bir topluluk ancak uluslararası siyasette çok kutupluluğu savunan bir yapı. Dolayısıyla Türkiye’nin böyle bir yapıya dahil olmasını NATO üyeleri sindiremez ve Türkiye’yi NATO’dan çıkarmaya çalışır.”

Kaynak: OdaTV

ÖNE ÇIKAN VİDEO