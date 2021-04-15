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Gündem Türkiye'yi küstahça uyaran Rusya'ya Ankara'dan tokat gibi 'SİHA' cevabı!
Gündem

Türkiye'yi küstahça uyaran Rusya'ya Ankara'dan tokat gibi 'SİHA' cevabı!

Ukrayna'ya SİHA sattığı için Türkiye'yi tehdit etme cüretinde bulunan Rusya'ya Ankara'dan net cevap geldi. Diplomatik kaynaklar “Rusya da SİHA almak isterse onlara da satarız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 07:59:00 -
Türkiye'yi küstahça uyaran Rusya'ya Ankara'dan tokat gibi 'SİHA' cevabı!

Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerindeki başarısı birçok ülkenin ilgisini çeken ve ‘denge değiştirici’ bir unsur olarak öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA, tüm dünyanın hem istediği, hem de çekindiği bir sistem hâline geldi.

“Türkiye’yi uyarıyoruz”

Son olarak Moskova, Ukrayna’ya satılan SİHA’lara ilişkin çekincelerini dile getirmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna’yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Rus Bakanın sözlerinin ardından Ankara’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Üst düzey diplomatik kaynaklar “Rusya da SİHA almak isterse onlara da satarız” diye konuştu.

Yerli ve millî savunma sanayii ürünlerini almak isteyen ülke ya da özel şirket ayrımı yapmadıklarını belirten kaynaklar “Oturup konuşur, şartlarda anlaşabilirsek satış yaparız. Diğer ülkeler gibi ‘ön şart’ koyan bir ülke değiliz. SİHA’lar Rusya’ya veya başka bir ülkeye karşı değil. Kim satın almak isterse satışı gerçekleştiririz” dedi. Türkiye’den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı satın alan Ukrayna, son günlerde Rusya ile gerilimin yükselmesinin ardından Bayraktar SİHA’ları Rusya ve Ukrayna arasındaki tartışmalı bölge olan Donbass semalarında uçurmuştu. Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin “Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA’lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti” demişti. Bunun üzerine Moskova ise Türkiye’nin Kiev yönetimine SİHA tedarik etmesini eleştirmişti.

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