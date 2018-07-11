Türkiye’yi küresel otorite ve bölgesel güç görüyoruz

Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikovich, küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak gördükleri Türkiye ile her alanda stratejik iş birliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Göreve Başlama Töreni için Türkiye’ye gelen Myasnikovich, Türkiye’nin yeni sistemini, iki ülke ilişkilerini siyasi ve ekonomik yönleriyle değerlendirdi.

Türkiye’deki seçim sonucu “Halkın özgür iradesinin tecelli etmesi” olarak niteleyen Myasnikovich, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Erdoğan’ı tebrik eden ilk liderlerden olduğunu ve iki liderin çok samimi bir ilişkisinin olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ OLACAK’

Myasnikovich, Türkiye ve Belarus arasındaki ikili ilişkilerin her geçen yıl kuvvetlendiğine dikkati çekerek, “Türkiye ile her alanda stratejik iş birliği sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’yi küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak görüyoruz. Türkiye’nin yeni sisteme geçişinin ise, Türkiye’yi ilerleyen zamanlarda dünyada daha da güçlü bir konuma getireceğinden eminiz“ dedi.

Siyasi ilişkilerin güçlü olmasının yatırımcılara önemli fırsatlar doğurduğunu belirten Myasnikovich, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu sene 1 milyar dolara ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Myasnikovich, ortak projelerle güçlü ekonomik bağlar kurulduğuna işaret ederek, “İki ülke arasında ekonomi ve ticarette önemli gelişmeler var. Otomobil sektörü alanında planladığımız birçok şey var: kamyon ve buğday hasat makinelerin üretimi gibi ortak çalışmalar başlatılabilir. Türkiye’de ortak fabrikalar kurularak bu tür ürünler üretilebilir” ifadelerini kullandı.

Myasnikovich, Türk yatırımcılara et ve süt ürünlerini denetleyecek ortak laboratuvarlar kurma teklifinde bulundu.

Cumhuriyet Konseyi Başkanı Myasnikovich, Türk işletmelerinin Belarus’a yatırım yapmalarını teşvik ederek, “Türk üreticileri Belarus standartlarına göre ürünlerini ürettikten sonra Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olan ülkelere mallarını gümrük vergisinden arındırarak serbest bir şekilde satabilecektir” diye konuştu.

Belarus’un başkenti Minsk’te yapımı devam eden “Great Stone Çin-Belarus Sanayi Parkı” projesinin ticaret-lojistik açısından öneminden bahseden Myasnikovich, Belarus’un bu parkta Türk üreticilere yer ayırmak için hazır olduğunu dile getirdi.

TURİZM İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ

Turist sayısının her sene yüzde 20 arttığını kaydeden Myasnikovich, “2017’de yaklaşık 170 bin Belaruslu turistin Türkiye’ye gelirken, 30 bin Türk turist ise Belarus’u ziyaret etti” dedi.

Myasnikovich, iki ülke arasında rekabet değil, iş birliği prensibi ile hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, Belaruslu bilim adamlarının Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ve TÜBİTAK ile çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Belarus’taki bazı üniversitelerde Türk Dili Bölümü açılmasının Türkçeye ve Türk kültürüne ilgiyi artırdığını belirten Myasnikovich, bunun iki ülke arasında güçlü bağlar oluşturduğunu ifade etti.

MİNSK CAMİİ’NİN GÖSTERDİĞİ

Türkiye’den Belarus’a üst düzey ilk resmi ziyaretin 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Myasnikovich, “Erdoğan’ın açılış yaptığı Minsk Camisi Belarus’un farklı dinlere mensup insanların saygı ve barış içinde yaşadığı bir ülke olduğuna işaret ediyor. Minsk Camisi Belarus’taki Müslümanlar için sembolik bir öneme sahip” şeklinde konuştu.

Myasnikovich, Türkiye ve Belarus’un uluslarası platformlarda da birbirini desteklediğini, diplomatik ve stratejik anlamında sıkı bir çalışma içinde olduğunu sözlerini ekledi.