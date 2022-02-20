Türkiye’yi karalamak bu kadar kolay! New York Times’ı bırak Pelin Batu'ya bak

Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen günlük gazetelerinden New York Times, Türkiye’de ekonomik kriz olduğu algısını oluşturmaya çalıştı.

Söz konusu analizde “Türkiye ekonomisi, pandemi vurmadan önce zaten resesyondaydı ve büyük ölçüde turizm ve konaklama sektörüne dayandığından, aylarca süren karantina birçok işletmeye büyük zarar verdi” denildi.

Elektrik faturalarınıdaki zamların sosyal medyada paylaşılmasına yer verilen yazıda ekonomik krizin ve hayat pahalılığının boyutuna dikkat çekilerek vatandaşların şikayetlerinin çığ gibi büyüdüğü ve giderek siyasi krize dönüştüğü iddia edildi.

NYT, kriz ile ilgili şu tespiti yaptı:

“Türkler birkaç aydır kaçak enflasyonla -şu anda resmi olarak yüzde 48’den fazla- etkileniyor ve Erdoğan ülkeyi ekonomik krizden çıkarmaya çalışırken kendi müttefiklerinden bile eleştiriler artıyor. Türk lirası rekor düşük seviyelere geriledi. Gıda ve yakıt fiyatları şimdiden iki katından fazla arttı”

“ABD’de ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var”

New York Times Türkiye’yi analiz ederken kendi ülkesini ise görmezden gelmeye devam ediyor.

Siyasi krizin yanında ekonomik olarak da bir dönemden geçen ABD’de sağlık sistemi parası olana işliyor.

Doktor eşinin görevi dolayısıyla yaklaşık 1 yıl Amerika'da yaşayıp İstanbul'a geri dönen Pelin Batu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

NYT’nin bu iyi niyetli olmayan haberi sonrası “ABD medyası Türkiye’nin ekonomisi el atacağına Pelin Batu’yla konuşsun” yorumları yapıldı.