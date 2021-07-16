Türkiye'yi kana bulayacaklardı! MİT havaya uçurdu
Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalışan teröristler, MİT tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Sınır içerisinde terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmıyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini ekledi.
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Duhok'a operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.