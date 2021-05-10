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Ekonomi Türkiye’yi kalkındırma hamlemizle önemli işler başaracağız
Ekonomi

Türkiye’yi kalkındırma hamlemizle önemli işler başaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli üretim ile ihracatı arttıracak adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:09:00 -
Türkiye’yi kalkındırma hamlemizle önemli işler başaracağız

Varank, “Örnek firmalarımızla Türkiye’yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız” dedi.

130 ülkeye ihracat

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 130’u aşkın ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler’i ziyaret eden Varank, inovatif ürünler üretmek gerektiğini de vurguladı. Öztiryakiler’in önemli ürünler ortaya koyduğuna dikkat çeken Varank, şu ifadeleri kullandı: “Bu firmamız, Ar-Ge merkezinden çıkan ürünleri dünyaya satıyor. Dünyanın dört bir köşesine ihracat yapabiliyor. Bu firmamız aşı saklama dolabıyla da öne çıkıyor. ‘Ar-Ge’nin önemi nedir’ diye baktığımızda aşı saklama dolabı bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Malum, aşılarla beraber eksi 80 derecenin üzerinde soğutma yapabilen buzdolapları gündeme gelmişti. İşte Öztiryakiler, böyle bir dolabı çok kolay bir şekilde tasarladı ve üretti. Bu buzdolabı, 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda eczanelerde, hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur.”

Japonlarla stratejik ortaklık

Bakan Varank, yakın zamanda Öztiryakiler’in Japonlarla bir ortaklığa giriştiğini hatırlatarak, “Dünyanın bu alanda faaliyet gösteren en önemli firmalarından bir tanesi Öztiryakiler’e ortak oldu. Firmamızın hedefi 10 yıl içinde dünyada ilk 3’e girmek” diye konuştu.

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