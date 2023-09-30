Sosyal medyayı ikiye bölen poziyon: Top çizgiyi geçti mi? Cevabı haberimizde..
Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray maçı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sosyal medyada ise tartışma konusu haline gelen ‘top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?’ sorusuna en net görüntüyle cevap geldi!
Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçta ilginç bir pozsiyon yaşandı. Karşılaşma 1-1 devam ederken 69. dakikada Sacha Boey sağdan içeri girdi. Fransız futbolcunun kale sahasına yerden gönderdiği topa Ankaragücü futbolcusu Hayrullah Bilazer çizgiden kayarak müdahale etti. Hayrullah'ın müdahalesi sonrası top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
OLAY YARATAN GÖRSEL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından 'gol mü, değil mi?' tartışmaları yayılmış ve sosyal medya ikiye bölünmüştü.
İŞTE FARKLI AÇILAR
Pozisyonun iki farklı açısı ortaya çıktı
Sosyal medyayı ikiye bölen o pozisyonun farklı açıları şu an sosyal medyada yeni gündem olmuş durumda.