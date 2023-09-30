  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili 11 grup başkanvekilinden kritik toplantı! CHP’li İBB yönetiminin ipliği pazara çıkarıldı

Anadolu Ajansı Türkiye'ye duyurdu! Meral'den flaş karar

Biri vuruyor biri izliyor bunlarda hiç mi vicdan yok! Engelli adama işte böyle tekme attı

İstanbul Valiliği uyardı! Akşam saatlerine dikkat

O ülke 'Türkiye ile savunma sanayii ittifakı kurduk" diyerek duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA üreteceğiz

Suçunu itiraf etti! Trump’a çok kötü haber

Ayasofya İmamı Topçuoğlu'ndan müthiş tilavet

Dünyada satış rekorları kırıyor! Otomobil devi artık Türkiye'de

O bölgemizden resmen petrol fışkırmaya başladı! Apar topar harekete geçildi! Ve beklenen açıklama geldi

Bir ilin başına talih kuşu kondu! İnsansız hava aracı fabrikası kurulacak
Spor Sosyal medyayı ikiye bölen poziyon: Top çizgiyi geçti mi? Cevabı haberimizde..
Spor

Sosyal medyayı ikiye bölen poziyon: Top çizgiyi geçti mi? Cevabı haberimizde..

Yeniakit Publisher
2023-09-30 22:06:00 - 2023-09-30 22:11:45
Sosyal medyayı ikiye bölen poziyon: Top çizgiyi geçti mi? Cevabı haberimizde..

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray maçı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sosyal medyada ise tartışma konusu haline gelen ‘top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?’ sorusuna en net görüntüyle cevap geldi!

Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçta ilginç bir pozsiyon yaşandı. Karşılaşma 1-1 devam ederken 69. dakikada Sacha Boey sağdan içeri girdi. Fransız futbolcunun kale sahasına yerden gönderdiği topa Ankaragücü futbolcusu Hayrullah Bilazer çizgiden kayarak müdahale etti. Hayrullah'ın müdahalesi sonrası top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

 

 

OLAY YARATAN GÖRSEL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından 'gol mü, değil mi?' tartışmaları yayılmış ve sosyal medya ikiye bölünmüştü.

 

İŞTE FARKLI  AÇILAR

Pozisyonun iki farklı açısı ortaya çıktı

Sosyal medyayı ikiye bölen o pozisyonun farklı açıları şu an sosyal medyada yeni gündem olmuş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23