Türkiye'yi hedef alan içimizdeki hainlere sert tepki: Bu utanç size yeter

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbî yardım malzemesi göndermesi "içimizdeki İngilizler'i" rahatsız etti.

Türkiye'deki yayın yapan bazı gazeteler ve yazarlar ile uluslararası medya organları; İngiltere hükümetinin, Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamının kalite testlerini geçtiğini açıklamasına rağmen ülkemizi hedef aldı. İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'nin Türkiye'den gelen sağlık malzemesinin, gerekli standartları karşılamadığı için, Heathrow Havalimanı'ndaki depoda geri gönderilmek üzere bekletildiğine yönelik yalan haber paylaşıldı.

İşte o rezil paylaşımlar:

Cumhuriyet Gazetesi: "İngiltere, Türkiye'den giden 400 bin ekipmanı standartlara uymadığı için iade ediyor."

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat: "İyi bakın, eğer ar kaldıysa, bu utançtır"

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı: "Caka satayım derken rezil olmak böyle bir şey. Vatandaşına bile vermediğin ekipmanı İngilizler'e ver. Onlar beğenmeyip iade etsin. İngilizler, Türkiye'den aldıkları 400 bin ekipmanı iade ediyor."

Hürriyet eski Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel: "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu önlükler standartlara uymadığı için depoda bekliyormuş. İngiliz Sağlık Bakanlığı iade etmek ve parayı geri almak istiyormuş. 7 düveli dize getiren korona diplomasisi"

DW Türkçe: "'İngiltere'nin Türkiye'den aldığı 400 bin koruyucu önlüğün dağıtımına, sağlık personeli için risk oluşturacağı gerekçesiyle izin verilmedi"

DW Türkçe çalışanı Banu Güven: "İngiltere sağlık sistemi Türkiye'den satın alınan bu önlüklere bel bağlamıştı. Fena olmuş."

DW Türkçe çalışanı ve BirGün yazarı Nevşin Mengü: "İngilizler geçirgen buldukları bu kıyafetleri iade edecek. Peki bizim sağlık personelimiz şimdi bu kıyafetleri mi kullanacak?"

Oda Tv: "İngiltere 400 bin malzemeyi Türkiye'ye iade edecek..."

"Bu utanç size yeter"

Siyasiler ise; İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'nin yalan haberi üzerinden ülkemizi hedef alan gazetecileri eleştirdi:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Pakize Mutlu Aydemir: "Ar kaldıysa bu utanç da size yeter. Vazgeçin artık."

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel: "CHP enternasyonal bir parti. Yalanlarına Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerden tekzip geliyor artık"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Biri Türk! Biri İngiliz!"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: "Hangisi İngiliz..?"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter'da, iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, 400 bin tıbbî malzemenin iade edeceği iddiasını yalanladı ve "Türkiye'nin sattığı veya hibe ettiği tıbbi malzemelerde hiçbir sorun yok" dedi.

İngiliz elçi de yalanladı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ülkesinin, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin adet tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanladı. Chillcott, "Türkiye'den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır" dedi.

Sabah