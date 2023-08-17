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Gündem Türkiye'yi eski Türkiye sanan doktor tutuklandı!
Gündem

Türkiye'yi eski Türkiye sanan doktor tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 23:34:00 -
Türkiye'yi eski Türkiye sanan doktor tutuklandı!

İstanbul'da hastalarından bıçak parası adı altına yüksek miktarda para talep ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı. Doktorun odasında 275 bin lira para bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir kamu hastanesinde hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, hastanede görev yapan doktor B.E'nin 'Bıçak parası adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyata soktuğu' şeklindeki iddialara ilişkin yapılan tespitlere istinaden doktor B.E. çalışmakta olduğu Kamu Hastanesinde 17.08.2023 günü yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın iş yerinde kullanmakta olduğu odasında yapılan aramada rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilmiştir.

Bu çerçevede B.E'nin gözaltı ve ifade süreci devam etmekte olup akabinde savcılık makamına sevk edilmesi planlanmaktadır.

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