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Dünya Türkiye’yi elin nükleer füzesiyle tehdit eden Yunanistan yeni paranoyasını buldu!
Dünya

Türkiye’yi elin nükleer füzesiyle tehdit eden Yunanistan yeni paranoyasını buldu!

Türkiye’ye karşı her türlü hasmane tutumu, saldırganlığı elin Fransa’sını, ABD’sinin nükleer gücüne güvenip ortaya koyan Yunanistan, durduk yere Türkiye’den nükleer tehdit algılamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 00:27:00 -
Türkiye’yi elin nükleer füzesiyle tehdit eden Yunanistan yeni paranoyasını buldu!

Yeni Akit/Ankara

Türkiye'yi Fransa'nın nükleer silahıyla tehdit eden Yunanistan'ın yeni paranoyası Pakistan nükleer gücü oldu.

Yunan Analist Panagiotis Nastos; Yunan Pentapostagma Gazetesi’ne verdiği demeçte, “Yunanistan, Pakistan üzerinden nükleer silah elde eden Türkiye tehlikesiyle karşı karşıyadır!” dedi.

Yunanistan’ın yeni paranoyasına ilişkin detaylara, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya sayfasında yer verildi.

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