Türkiye’yi dolarla terbiye edemezler

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Türkiye üzerinde dolarla ilgili birçok hamle yapıldığını vurgulayan Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, şunları dile getirdi: “Biz bunları 2007’de cumhurbaşkanlığı seçiminde, Gezi olaylarında, 15 Temmuz’da gördük. Ülkemizin güçlenmesini istemeyenler, sömürmek isteyenler başarılı olamayınca ekonomik anlamda baskı yaparak bizi yıldırmak, bölgedeki etkin gücümüzü kırmak istiyorlar. Bunu başarmaları artık imkansız. Türkiye eski Türkiye değildir. 15 Temmuz da milletimiz bunu göstermiştir. Bu millet emperyalist zorbalara pabuç bırakmaz.”

HALK BU DARBE GİRİŞİMİNE DE GEREKEN CEVABI VERECEKTİR

IMF ile yollarımızı ayırdığımız günden beri emperyalist çetenin bize ekonomik anlamda savaş açtığını belirten Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise, şunları ifade etti: “5 yıldır biz bu küresel çeteyle gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda savaşmaktayız. Gezi olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, DAEŞ ve PKK terör örgütleriyle yapamadıklarını şimdi de ekonomimizi çökerterek yapmak istiyorlar. Ama halkımız ona da gereken cevabı veriyor. Halkımız bu darbe girişimine de tavrını kesin olarak belirtmiştir. 7’den 70’e herkes üstüne düşeni yapıyor. Allah’ın izniyle askeri darbe girişimini bertaraf ettiğimiz gibi ekonomik darbe girişimini de yenerek aydınlığa kavuşacağız.”