Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor! Rusya resmen geri adım attı

CNA yayın kuruluşunun sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, KKTC'ye Rusya'dan uçak seferlerinin başlayacağına dair medyada çıkan haberleri doğrulamadı.

Zaharova bu haberleri “fantezi” diye niteledi, bu konuda Rusya'nın tutumunu tekrarlamaya gerek görmediğini kaydetti.

Zaharova ayrıca, Rusya Federasyonu'nun Kıbrıs sorunu konusundaki tutumunu aynen koruduğunu, kendilerinin BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la ilgili aldığı kararlarına bağlı kalacağını vurguladı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Ruslara her türden konsolosluk hizmetlerinin sunulması için Lefkoşa yönetimiyle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız müzakereler ve istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik" dedi.



Kuzey Kıbrıs'la müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Gruşko, Lefkoşa yönetimiyle bu konuda mutabakat sağlayacaklarından emin olduklarının altını çizdi.



Öte yandan Gruşko, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



Ekim ayı ortasına doğru İzvestiya gazetesine konuşan üst düzey kaynaklar, Rusya'nın yıl sonuna kadar Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatabileceğini ve Lefkoşa'da konsolosluk noktası açabileceğini belirtmişti.

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